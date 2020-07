Baisse des impôts sur la production : qu’est-ce que ça va changer  ?

Le recul atteindra 10 Md€ en 2021 et 10 Md€ l’année suivante, a précisé mercredi sur France 2 le ministre de l’Economie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire. La réforme s’inscrira dans le plan de relance, d’un montant total annoncé par Jean Castex de 100 Md€.

Que recouvrent les impôts sur la production ?

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) définit « les impôts sur la production et les importations » comme « des versements obligatoires sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés par les administrations publiques ou par les institutions de l’Union européenne (UE) ». Ces dispositifs « frappent la production et l’importation de biens et de services, l’emploi de main-d’œuvre et la propriété ou l’utilisation de terrains, bâtiments et autres actifs utilisés à des fins de production », ajoute l’Insee. Ils sont « dus quel que soit le montant des bénéfices obtenus ». Par opposition, l’impôt sur les sociétés vise seulement les entreprises dégageant des bénéfices.