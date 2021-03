Réforme des APL : un abattement sur les revenus pour les jeunes en contrat pro

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des « APL en temps réel » le 1er janvier 2021, les aides au logement ne sont plus calculées sur la base des revenus d’il y a deux ans mais sur les ressources des douze derniers mois glissants, avec une actualisation de leur montant tous les 3 mois et non plus une fois par an. Un nouveau mode de calcul qui a pénalisé un certain nombre d’allocataires. Parmi eux, des jeunes, étudiants, alternants ou jeunes actifs, ont constaté une diminution, voire même une suppression de leurs allocations.