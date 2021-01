A compter du 1er janvier 2023, les passoires thermiques les plus énergivores seront exclues du marché locatif, selon un décret publié mercredi 13 janvier au Journal officiel. A partir de cette date, les logements dont la consommation énergétique dépasse 450 kWh par m² et par an ne pourront plus être mis en location en Métropole. Au-delà de ce seuil, ils ne seront plus considérés comme « énergétiquement décent ».