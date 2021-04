Ne cherchez plus, on tient d'ores et déjà le tube gouvernemental de l’année 2021. Un succès fulgurant résumé en trois mots qui sonnent comme un refrain : Ma Prime Rénov’. Généralisé à l’ensemble des ménages en janvier dernier, ce dispositif a pour ambition de remplacer le crédit d’impôt pour la transition énergétique (Cite). Un horizon tout à fait envisageable, comme l’a confirmé Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement, dans un entretien récemment accordé à nos confrères du Parisien.