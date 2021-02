« Six millions de salariés » vont être éligibles ce dispositif accordé par Action Logement, « si les partenaires sociaux le confirment jeudi », a indiqué Emmanuelle Wargon au micro de BFMTV . D’après elle, les organisations syndicales et patronales qui gèrent Action Logement doivent décider ce jour d’entériner cette réforme.

Dans le parc privé, la garantie couvre le règlement du loyer et des charges dans la limite de trente-six mensualités impayées. Les frais de dégradations du bien loué peuvent être couverts, jusqu’à deux mois de loyers et de charges.

La garantie Visale bientôt compatible avec une assurance privée

Allongement de la trêve hivernale

Emmanuelle Wargon a par ailleurs annoncé une prolongation de deux mois, jusqu’au 31 mai, de la trêve hivernale, cette période de gel des expulsions pour loyers et charges impayés, commencée le 1er novembre 2020 et qui devait s’achever le 31 mars prochain. « Cet allongement est nécessaire compte tenu de la crise, a expliqué la ministre déléguée chargée du Logement dans une interview mise en ligne lundi par Le Parisien. De toute façon, la force publique ne pourrait pas gérer un si grand nombre d’expulsions, et cela poserait un gros problème social ». Emmanuelle Wargon juge « important de donner une nouvelle chance aux foyers en difficulté ». « Il me paraît indispensable de prioriser et d’échelonner les expulsions tout en veillant à ne pas expulser sans solution de relogement ou au moins d’hébergement », a-t-elle précisé au quotidien.