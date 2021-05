En raison des confinements successifs et des restrictions géographiques, les touristes et voyageurs d’affaires ont déserté les grandes métropoles et les appartements habituellement proposés sur les plateformes de type Airbnb n’ont pas trouvé preneurs, obligeant les propriétaires à remettre leur bien en location classique. De leur côté, une partie des étudiants ont préféré laisser leur studio pour retourner vivre chez leurs parents.