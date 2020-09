Les prix de l’immobilier ancien vont baisser mais pas chuter

« La crise sanitaire a eu un impact négatif sur les deux fondamentaux du marché immobilier, le crédit et l’emploi, rappelle le spécialiste. Les taux d’emprunt restent très bas, mais les banques restreignent les conditions d’octroi en privilégiant les meilleurs profils (CDI, apport important). Le chômage va exploser, et le nombre de personnes en capacité d’emprunter va diminuer. »

Disparités suivant les zones géographiques

Pour Lille, l’entreprise s’attend à une hausse des prix comprise entre 2 et 4 % compte tenu de la situation de l’emploi et de la baisse de la tension immobilière à un niveau moindre que dans d’autres métropoles. Les montants vont progresser jusqu’à 2 % en moyenne à Paris et à Rennes, ils vont stagner à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Toulouse, selon MeilleursAgents. Les experts de la plateforme s’attendent à une diminution allant jusqu’à 2 % en moyenne à Montpellier et à Nice.