Bonne nouvelle pour les jeunes actifs. Le gouvernement et Action Logement (ex-1% Logement) ont annoncé une extension de l’aide à la mobilité accordée, sous certaines conditions, aux salariés du privé qui déménagent près de leur lieu de travail ou de formation.

Cette aide forfaitaire d’un montant de 1 000 € va être étendue à tous les jeunes de moins de 25 ans, y compris les alternants, employés depuis moins de 18 mois et rémunérés entre 0,3 et 1,1 Smic, soit un salaire de 466 à 1 710 € bruts par mois. Pour en bénéficier, ils devront être munis d’un bail locatif.

Jusqu’à présent, cette prime était accordée aux salariés ou titulaires d’une promesse d’embauche dans une entreprise du secteur privé qui ont un salaire inférieur ou égal à 1,5 fois le Smic (2 332 € brut par mois en 2021) et déménagent pour se rapprocher de leur lieu de travail. La promesse d’embauche concerne un CDI, un CDD mais aussi un contrat en apprentissage, d’intérim ou une alternance. Le nouveau logement doit être situé en France (métropole ou DROM), constituer la résidence principale et permettre de réduire le temps de trajet à moins de 30 minutes en voiture (1h dans les DROM) ou d’utiliser les transports en commun en lieu et place de la voiture. Ce critère géographique ne s’applique pas pour les moins de 25 ans.