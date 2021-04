A partir du 1er juillet 2021, entreprendre des travaux d’économies d’énergie coûtera plus cher. Après plusieurs semaines de concertation avec les énergéticiens, professionnels du bâtiment et de l’industrie et associations de consommateurs et de lutte contre la précarité, le ministère de la Transition écologique a détaillé, vendredi 16 mars, les évolutions des bonifications, dites « coups de pouce », des certificats d’économies d’énergie (CEE).