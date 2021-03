C’est Paris qui enregistre la plus forte baisse. Les prix ont reculé de 1,8 % en un an et de 2,5 % depuis septembre, d’après le dernier baromètre de Meilleurs Agents. Le prix du mètre carré s’élevait au 1er mars à 10 318 € mais il pourrait passer sous la barre des 10 000 € en septembre prochain si la tendance à la baisse se confirme.

Toulouse connaît également un recul net des prix. Après avoir progressé de 2,9 % entre mars et septembre 2020, ils ont baissé de 2,2 %. Viennent ensuite Lyon et Bordeaux qui enregistrent, respectivement, une diminution des prix de 1,9 % et de 1,1 % depuis la fin de l’été. A Nice, Montpellier et Marseille, les prix reculent mais dans une moindre mesure. Ils ont baissé, respectivement, de 0,8 %, 0,6 % et 0,1 %.