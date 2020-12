Qu’a dit Emmanuelle Wargon ?

« Nous avons reçu moins de demandes [d’application de l’encadrement des loyers] que ce que nous attendions. Mais plusieurs intercommunalités de région parisienne et quatre grandes métropoles – Bordeaux, Lyon avec Villeurbanne, Grenoble et Montpellier – se sont portées candidates. Marseille et Strasbourg, qui avaient indiqué leur intention de le faire, y ont renoncé et je le regrette », a fait savoir Emmanuelle Wargon au journal.

Où l’encadrement des loyers est-il déjà en vigueur ?

L’encadrement des loyers concerne les locations non saisonnières de biens (hors logements des organismes HLM et des sociétés d’économie mixte), situés à Paris et à Lille ainsi que deux communes associées à cette dernière ville, Hellemmes et Lomme (Nord). En application de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur), il avait déjà été mis en œuvre dans la capitale et à Lille jusqu’à son annulation par la justice en 2017.