Emprunter va devenir plus facile. Un an après avoir recommandé aux banques d’être plus exigeantes dans l’octroi des prêts immobiliers, le Haut conseil de stabilité financière (HCSF), autorité chargée de la surveillance du système financier, présidé par le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, a assoupli ses recommandations.

En décembre 2019, l’institution avait demandé aux banques de limiter la durée des prêts à 25 ans, d’accroître leur vigilance sur l’apport des emprunteurs et de ne plus prêter au-delà de 33 % d’endettement, c’est-à-dire que le rapport entre le montant du remboursement du crédit et le revenu net de l’emprunteur ne pouvait pas excéder 33 %. Un durcissement des conditions destiné à protéger les ménages du surendettement mais qui a rendu l’accès au crédit « quasi-impossible à toute une catégorie de la population française », déclare Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux.com dans un communiqué.

« Aujourd’hui, de nombreux dossiers, et plus particulièrement ceux des primo-accédants sans apport et ceux des petits investisseurs, sont refusés parce qu’ils dépassent très légèrement les 33 % d’endettement et qu’ils ne disposent pas d’épargne pour compléter », poursuit-elle. Sur l’ensemble de l’année 2020, le nombre de prêts accordés a baissé de 18 %, d’après l'observatoire Crédit Logement/CSA.

L’accès au crédit sera plus facile pour les primo-accédants

Aussi, sous la pression de nombreux professionnels de l’immobilier, de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, et du ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, le HCSF a accepté de lâcher du lest. A compter du 1er janvier 2021, la durée des crédits pourra passer à 27 ans dans le neuf, le taux maximum d’endettement à 35 % et le volume de dérogation à ces règles de 15 % à 20 % de l’ensemble des crédits octroyés.