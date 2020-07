Les emprunteurs les plus modestes pourront décrocher plus facilement un crédit immobilier. Le taux d’usure pour le troisième trimestre, taux maximum au-delà duquel une banque n’a pas le droit d’accorder un prêt, remonte de 0,06 % sur les durées de 20 ans et plus, les durées les plus répandues.

Destiné à protéger l’emprunteur d’éventuels abus, le taux annuel effectif global (TAEG) comprend le taux d’intérêt de base, les frais de dossier, commissions et rémunérations diverses, les coûts d’assurance et de garantie obligatoires, les frais d’ouverture et de tenue d’un compte, le coût de l’évaluation du bien immobilier.

Ce taux est révisé chaque trimestre par la Banque de France à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit augmentés d’un tiers. Il varie en fonction du type de prêts (prêt immobilier, crédit à la consommation, crédit renouvelable, etc.), du montant emprunté et de la durée. Les nouveaux seuils d’usure ont été publiés le 23 juin au Journal officiel.

Evolution des taux d’usure au 1er juillet 2020