Thomas Lefebvre constate « un très très léger regain d’activité depuis le début de l’année ». En mars, les prix dans l’ancien ont crû en moyenne de 0,1 % dans les cinquante villes les plus peuplées comme dans les dix villes les plus peuplées du pays (hors Paris). Ils ont reculé de 0,5 % dans la capitale : « c’est le huitième mois consécutif où les prix baissent », souligne le directeur scientifique de MeilleursAgents.

« Le marché immobilier reste morose mais ne s’effondre pas »

Globalement, les nouvelles restrictions ne vont pas briser « la dynamique poussive » du marché immobilier. « Tant que la France reste dans la gestion de la crise sanitaire et n’atteint pas l’immunité collective, le marché immobilier reste morose mais ne s’effondre pas », observe Thomas Lefebvre.

La situation du marché immobilier à la sortie de la crise sanitaire est incertaine. Le directeur scientifique de MeilleursAgents dessine deux scénarios. Le premier est favorable à la demande de biens : l’économie va rebondir, la consommation va remonter, tirée par l’épargne accumulée durant la crise. Dans un second scénario, beaucoup plus sombre, le chômage et le nombre de disparitions d’entreprises vont augmenter.