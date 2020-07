A compter du 31 décembre 2020, un copropriétaire désireux d’effectuer à ses frais des travaux pour l’accessibilité d’un logement aux personnes handicapée ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (installation d’une rampe d’accès, d’un monte-escalier, d’un ascenseur, etc.), n’aura plus d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires à obtenir.

Un refus motivé de l’assemblée générale est toujours possible

Un descriptif des travaux détaillé à remettre au syndic

Le descriptif des travaux doit préciser « la nature, l’implantation, la durée et les conditions d’exécution des travaux envisagés, ainsi que les éléments essentiels de l’équipement ou de l’ouvrage, tels que les marques, modèles, notices, garanties et documents relatifs à l’utilisation et à l’entretien », indique le décret. Il est assorti un plan technique d’intervention, et, le cas échéant, d’un schéma de raccordement électrique. Le descriptif peut également comprendre tous les éléments nécessaires à la compréhension des travaux prévus, notamment des documents graphiques ou photographiques.