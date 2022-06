Les personnes éligibles aux prestations versées par les caisses d’allocations familiales (CAF) subissent des retards dans le traitement de leurs demandes. « Nous avons constaté des retards depuis quasiment dix-huit mois, ce qui correspond à la mise en place de la réforme des allocations logement », rapporte mardi 31 mai à Dossier Familial Guillaume Danard, secrétaire du secteur Sécurité sociale à la Confédération française démocratique du travail (CFDT). « La prestation s’est complexifiée, et il n’y a pas d’effectif suffisant pour la prendre en charge », déplore le dirigeant syndical.

Environ 2 millions de demandes en cours

« Comme toute réforme, cette mesure a créé une tension sur les dossiers en instance, mais la tension ne s’est jamais résorbée », déplore Guillaume Danard. Selon le secrétaire du secteur Sécurité sociale à la CFDT, le nombre de « pièces en instance de traitement », transmises par les demandeurs auprès des CAF pour obtenir le versement d’une prestation, comme un relevé d’identité bancaire (RIB) ou un document complété, atteignait 2,5 millions à la fin de l’année 2021. Il s’élevait au 19 mai dernier à 4,57 millions. Le nombre de pièces par dossier étant en moyenne de 2,5, « on peut dire qu’environ 2 millions de dossiers sont en instance de traitement », détaille Guillaume Danard.

Des délais rapides pour le RSA, plus longs pour les aides au logement

Pour le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les CAF parviennent « globalement » à respecter le délai de versement de dix jours que prévoit pour ces minima sociaux la convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’Etat et la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), d’après Guillaume Danard.