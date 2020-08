Le loyer représente 69 % du budget mensuel d’un étudiant, selon le syndicat étudiant Unef. En 2020, un jeune doit dépenser en moyenne 535 € par mois pour se loger. Un montant en hausse de 2,41 % par rapport à l’an dernier mais qu’il est possible de réduire grâce à différentes aides financières.

LES DISPOSITIFS POUR TROUVER UN LOGEMENT

Lokaviz, la plateforme du Crous

Le site du Crous Lokaviz vous permet d'accéder à des annonces de location de logements proposées par des particuliers. Certaines offres sont labellisées par les équipes du Crous et répondent ainsi à certains critères (logement décent, localisation à proximité des campus, des équipements sportifs et culturels, etc.).

Les Comités locaux pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ)

Ces comités locaux peuvent aussi vous aider à trouver un logement et vous orienter dans vos recherches et demandes d’aides.

Bed&Crous pour séjourner ponctuellement dans une résidence universitaire

Grâce au dispositif Bed&Crous, vous pouvez séjourner dans une résidence universitaire Crous pour une durée allant d’une nuit à un mois maximum. Une solution pratique si vous avez besoin d’effectuer un stage ou de passer un concours loin de chez vous. Les logements sont bien équipés et proposés à des prix accessibles dans 43 villes universitaires.

Comment réserver ? La réservation s’effectue directement sur la plateforme sécurisée Bed&Crous.

Hébergement d’urgence

Tous les Crous disposent d’hébergement d’urgence. Vous devez vous adresser à l’assistante sociale du Crous de la ville où vous vous trouvez.

LES AIDES FINANCIERES POUR SE LOGER

Les aides au logement de la CAF

Selon le type de logement que vous occupez et votre situation familiale, vous pouvez bénéficier de l’une des trois aides au logement versées par la Caisse d’allocations familiales (CAF) : l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation de logement familiale (ALF) ou l’allocation de logement à caractère social (ALS). Attention, le logement doit être occupé à titre de résidence principale, être décent, doté d’un minimum de confort et d’une superficie au moins égale à 9 m2. Le montant de l’aide varie en fonction de vos ressources, du montant du loyer, de la nature du logement et du lieu d’habitation.

Comment la demander ? La demande s’effectue en ligne sur le site de la CAF. Pour savoir si vous pouvez prétendre à une aide, vous pouvez utiliser le simulateur en ligne de la CAF.

La garantie Visale

Dans le cas où vos parents ne peuvent pas vous porter caution, vous pouvez demander à bénéficier de la garantie Visale. Proposée par Action Logement, elle offre à tous les étudiants âgés de 30 ans maximum, sans conditions de ressources, une caution locative gratuite pour tout type de logement dans le parc privé ou social (résidences pour étudiants, logements indépendants ou chez l’habitant, colocations). Elle permet d’assurer le paiement du loyer et des charges locatives en cas de défaillance du locataire pendant toute la durée du bail jusqu’à 36 mensualités d’impayés (ou jusqu’à 9 mois d’impayés pour les logements du parc locatif social). Le loyer (charges comprises) ne doit pas excéder 1 500 € pour les logements situés en Ile-de-France et 1 300 € pour tout le reste du territoire.

Comment la demander ? La garantie Visale se demande en ligne sur le site www.visale.fr. La demande peut être effectuée dès le début de la recherche de logement et, au plus tard, entre la signature du bail et l’entrée dans le logement.

Cumul possible. La garantie Visale peut se cumuler avec l’avance Loca-Pass®, une aide au logement ou encore l’aide mobili-jeune.

Bon à savoir : Si vous avez signé un bail mobilité, il est possible de bénéficier de la garantie Visale.

L'aide au financement du dépôt de garantie

Pour financer le dépôt de garantie, vous pouvez solliciter une avance Loca-Pass®, qui se présente sous la forme d’un prêt à taux 0 d’un montant de 1 200 € maximum, auprès d’Action logement. La somme prêtée doit être remboursée à compter du troisième mois après le versement de l’avance en 25 mois maximum. Le montant du remboursement est de 20 € minimum par mois.

Pour en bénéficier, vous devez avoir moins de 30 ans et être étudiant boursier ou justifié d’un ou de plusieurs CDD successifs ou encore d’une convention de stage de 3 mois minimum au cours de 6 derniers mois. Le logement doit constituer votre résidence principale. En cas de colocation, l’avance ne peut couvrir que la quote-part du dépôt de garantie du bénéficiaire de l’aide.

Comment la demander ? La demande doit se faire en ligne sur le site d’Action logement au plus tôt trois mois avant la date d’effet du bail et au plus tard deux mois après.

Cumul possible. L’avance Loca-Pass® peut se cumuler avec la garantie Visale.

Une subvention pour alléger le loyer

Vous avez moins de 30 ans et suivez une formation en alternance sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation au sein d’une entreprise du secteur privé non agricole ? Action logement peut prendre en charge gratuitement une partie de votre loyer, entre 10 € et 100 € maximum par mois, pendant toute la période de formation.

Comment la demander ? La demande s’effectue en ligne sur le site d’Action logement.