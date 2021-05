Intérêts du crédit, assurance emprunteur, droits de mutation (appelés à tort frais de notaire), apport, garantie du prêt, frais bancaires… Au-delà du prix du logement, un acheteur doit s’acquitter de frais complémentaires, dont il ne tient pas forcément compte et qui représentent pourtant 19 % du budget global de l’achat, d’après SeLoger et Empruntis.

Pour cela, il prend en considération quatre critères : le prix au mètre carré, le taux de crédit moyen octroyé sur un territoire, l’assurance emprunteur et les frais annexes liés à l’achat (droit de mutation à titre onéreux, frais de garantie du prêt, frais de dossier et apport moyen demandé par les banques).

Par exemple, à Paris, le prix moyen du mètre carré est de 10 614 € mais le coût d’achat final s’élève à 12 905 €. Il faut, en effet, ajouter 1 428 € d’intérêts de crédit et de coût d’assurance et 863 € de frais annexes. De même, à Lyon, le prix du mètre avoisine en moyenne les 5 623 € mais le coût global grimpe à 6 880 € (756 € de financement par m2 et 501 € d’épargne mobilisée pour chaque mètre carré acquis).

Le coût réel d’achat dans 10 grandes villes

Quel budget pour acheter un 75 m2 ?

D’après l’indicateur ITC, un couple de salariés avec 4 000 € de revenus nets, soit un budget mensuel maximum de 1 400 €, peut acheter un 75 m2 dans un grand nombre de villes importantes. Par exemple, il peut s’offrir un 75 m2 à Strasbourg moyennant 1 431 € de mensualités et 24 755 € d’apport. En revanche, Paris demeure inaccessible puisqu’il faut compter 3 800 € de mensualités et 60 485 € d’apport. « Pour les villes devenues trop chères, des alternatives géographiques se dessinent en périphérie, avec un budget mensuel plus maîtrisé et un niveau d’épargne inférieur », indiquent SeLoger et Empruntis.