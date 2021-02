Protection des mineurs insuffisante

« Un système trompeur de monnaie virtuelle »

Manque de protection des données

Devant ces multiples infractions aux droits des utilisateurs, l’UFC-Que Choisir et le BEUC demandent qu’une enquête à l’échelle européenne et nationale (menée en France par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) sur les pratiques de TikTok soit lancée et que les autorités de protection de consommateurs contraignent le réseau social à :