Le coronavirus perturbe déjà la rentrée scolaire. Cinq établissements en métropole et au moins 30 à La Réunion sont fermés partiellement ou totalement pour cause de Covid-19. Et la liste risque de s’allonger dans les prochaines semaines. Pour éviter toute propagation du virus, le ministère de l’Education nationale a détaillé le protocole sanitaire à appliquer si des cas positifs d’élèves ou de membres du personnel sont recensés dans un établissement.

Diagnostiquer les enfants au plus vite

« Notre objectif est d'être capables de réagir dans les 48 heures à chaque fois que des symptômes sont signalés », a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en conférence de presse le 26 août dernier. Il en appelle en premier lieu à la vigilance des parents. Il leur est conseillé de prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de toux ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant devra rester à la maison et il faudra contacter rapidement le médecin traitant. Si l’élève ou un autre membre du foyer est atteint de la Covid-19, ou encore s’ils ont été identifiés contacts à risque, les parents doivent informer l’école ou l’établissement scolaire au plus vite. « Un défaut d’information rapide ne permettrait pas de repérer et interrompre les chaînes de transmission dans l’espacescolaire », précise le protocole sanitaire.

Si les symptômes surviennent à l’école, l’élève est immédiatement isolé à l’infirmerie ou dans un espace dédié permettant sa surveillance par adulte et les parents sont contactés sans délai pour venir le chercher. S’il est âgé d’au moins 6 ans, il devra porter un masque. L’enfant ne pourra pas revenir en classe avant le diagnostic et, en l’absence d’information, il devra rester chez lui 14 jours.

Si le test est positif, l’élève ne pourra pas retourner en classe avant un délai défini par son médecin (au plus tôt 10 jours après le test). L’établissement scolaire devra veiller à ce que tous les locaux occupés par le malade au cours de dernières 48 heures soient minutieusement désinfectés. Le directeur d’établissement doit prévenir immédiatement les autorités académiques (IA-Dasen) et l’agence régionale de santé (ARS) et établir une première liste de personnes, élèves ou personnels, susceptibles d’être contacts à risque au sein de l’école et les isole.

L’ARS en lien avec le médecin scolaire prend alors le relais pour effectuer l’enquête épidémiologique et établir la liste des sujets contacts. Sont considérés comme tels tous les enfants et enseignants d’une même classe ainsi que les personnes qui se sont trouvés à moins d’un mètre du malade. Si votre enfant a discuté, pris un repas ou joué à la récré avec un malade, il est considéré comme cas contact et doit rester à l’isolement. En revanche, ce n’est pas le cas s’il l’a simplement croisé dans les couloirs, lors d’un changement de classe par exemple.

Une fois la liste établie, elle est transmise à l’Assurance maladie qui doit informer toutes les personnes de la conduite à tenir (isolement, test) et identifier d’éventuels autres sujets contacts en dehors de l’école. Les parents doivent être informés par l’établissement scolaire des cas confirmés de Covid-19.

Fermeture de classes et d’établissements au cas par cas

Les écoles et établissements scolaires doivent rester au maximum ouverts. La fermeture d’une classe, voire d’un établissement scolaire sera prise au cas par cas, à partir de la liste de cas contacts établis par l’ARS. « Cela peut être la fermeture d’une classe ou la fermeture d’une école, décision prise au plus près du terrain donc par le préfet en lien avec l’ARS, le recteur et en collaboration avec la collectivité territoriale concernée (mairie, département, région selon les cas) », explique l’Education nationale. Pour décider de la fermeture, plusieurs critères seront pris en compte : le nombre de cas confirmés, de cas contacts, la date de survenue des symptômes ou le respect des gestes barrières.

Pour éviter la fermeture totale d’écoles, des mesures plus strictes pourront être prises dans les zones où le virus circule fortement comme par exemple limiter le brassage d’élèves au sein de l’établissement. L’ARS pourra décider de fermer l’établissement si elle juge que trop d’élèves sont considérés à risque en raison d’un brassage trop important ou des rencontres trop nombreuses dans des locaux trop exigus.

Quelle solution pour la garde des enfants isolés ?