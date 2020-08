En pleine période de vacances, le ministère de l’Education nationale a mis en ligne, en toute discrétion, une nouvelle version du protocole sanitaire qui s’appliquera à la rentrée dans les écoles, collèges et lycées. Repéré par Le Monde, le document de sept pages a été rédigé le 9 juillet « date à laquelle les discussions ont repris avec les autorités sanitaires » avant d’être transmis aux recteurs d’académie dès le 20 juillet. Remplaçant le protocole sanitaire du 22 juin, il assouplit plusieurs règles sanitaires.

Les règles de distanciation physique sont assouplies

Le premier changement concerne les règles de distanciation sociale. Dans les salles de classe et autres espaces clos (ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, internats, etc.), la distanciation physique d’un mètre ne sera plus obligatoire « lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves ». Les espaces doivent toutefois être organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. Dans les cours de récré et autres espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’appliquera pas non plus.

Masque obligatoire pour les élèves de plus de 11 ans

Les élèves de plus de 11 ans devront toujours porter un masque de protection en lieu clos comme en extérieur, en particulier lors de leurs déplacements et en classe, lorsque la distanciation d’un mètre ne peut être garantie et qu’ils sont placés face à face ou côte à côte. Les parents doivent être en mesure de fournir des masques à leurs enfants. Le ministère dote toutefois « chaque collège et lycée en masques "grand public" afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui n’en disposeraient pas », indique le document ministériel.

Les enseignants en école maternelle ne seront, eux, plus obligés de porter un masque lorsqu’ils font classe. Les professeurs des autres niveaux devront, en revanche, toujours continuer à en porter un, sauf s’ils sont à une distance d’au moins un mètre des élèves.

Fin de la limitation du brassage des élèves

La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves ne sera plus obligatoire même si « les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves et/ou de parents », indique le protocole sanitaire. Il en est de même pour la limitation du brassage dans les transports scolaires, qui ne sera plus obligatoire.

Enfin, l’accès aux jeux, bancs et espaces collectifs extérieurs sera de nouveau autorisé et les objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) seront permis.

Maintien des gestes barrières

Malgré ces assouplissements, les gestesbarrières devront toujours être respectés. Le lavage des mains, à l’eau et au savon ou à l’aide d’une solution hydroalcoolique, doit être réalisé, a minima à l’arrivée dans l’établissement, avant chaque repas, après être allé aux toilettes et le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

Les locaux doivent, par ailleurs, être fréquemment aérés (toutes les trois heures et au moins 10 à 15 minutes à chaque fois) et être désinfectés.