Rentrée scolaire du 1er septembre : masque obligatoire au collège et au lycée

Les règles de distanciation physique sont assouplies

Le premier changement concerne les règles de distanciation sociale. Dans les salles de classe et autres espaces clos (ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, internats, etc.), la distanciation physique d’un mètre ne sera plus obligatoire « lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves ». Les espaces doivent toutefois être organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. Dans les cours de récré et autres espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’appliquera pas non plus.