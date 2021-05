De nombreuses familles privées de vacances

On le sait, les vacances sont essentielles, pour se reposer bien sûr, mais aussi pour construire des moments privilégiés en famille, renforcer les liens et l’équilibre parents-enfants, et pratiquer des activités sportives et culturelles. Les familles modestes et fragiles, qui rencontrent de nombreuses difficultés – chômage, manque de formation… -, ont souvent l’impossibilité de partir en vacances. Selon l’IFOP, au cours des cinq dernières années, deux tiers des Français déclarent avoir ainsi été contraints de renoncer à partir en vacances d’été pour des raisons financières.

Un programme destiné aux familles modestes

Dans ce contexte économique aggravé par la crise sanitaire et sociale que traverse le pays, le secrétariat d’Etat Enfance et Famille lance un programme, porté par VVF Villages, pour permettre à 3000 familles modestes de partir en vacances dans des sites remarquables, avec un programme d’animations particulières pour les adultes.

Des activités tous les matins et un suivi pendant six mois

Le ProgrammeEasy.org comprend une semaine de vacances en juillet-août dans une location en villages-vacances ou en mobil home. Les parents auront en plus accès à deux heures par jour d’activités pour renforcer leurs compétences professionnelles dans le domaine de la communication, la gestion du temps et des problèmes, la visualisation, et l’esprit entrepreneurial. Ils bénéficieront aussi d’un accompagnement durant les 6 mois qui suivent la semaine de vacances. Pendant ce temps, leurs enfants seront accueillis dans un club d’animations.

Une semaine à prix modéré pour des familles modestes