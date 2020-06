Le 26/06/2020

Prime à la naissance : elle sera versée au septième mois de grossesse

A compter de mars 2021, la prime à la naissance sera versée au septième mois de grossesse et non plus après la naissance du bébé. Cette aide, d’un montant de 947 €, permet aux parents de faire face aux premières dépenses liées à l’arrivé de leur enfant.

