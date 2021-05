Cette année encore, la crise sanitaire a chamboulé l’organisation du baccalauréat. A six semaines du lancement de la session 2021, le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé, mercredi 5 mai au soir, des aménagements supplémentaires pour les épreuves terminales des bacs général, technologique et professionnel. « Même si on a réussi pendant toute l’année à garder les écoles, les collèges et les lycées ouverts ou en partie ouverts, les choses n’ont pas été complètement normales, donc c’est normal d’aménager », a expliqué le ministre sur France 2.