01/04/2021

Pas d'assistantes maternelles : pouvez-vous bénéficier du chômage partiel pour garder vos enfants ?

Les assistantes maternelles ont obtenu gain de cause. En cohérence avec les mesures de confinement et la fermeture des écoles maternelles, elles ne pourront pas travailler et bénéficieront des indemnités de l'activité partielle.

