Ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules : ce qui va changer

Le projet de loi avait été adopté en première lecture le 15 octobre 2019 par l’Assemblée nationale et le 4 février 2020 par le Sénat. Mais la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 et la farouche opposition du Sénat, à majorité de droite, avaient retardé la suite du parcours parlementaire. L’Assemblée avait adopté le texte en deuxième lecture le 31 juillet. Le Sénat avait adopté un texte modifié le 3 février dernier. La commission mixte paritaire réunie pour trouver un accord entre les deux assemblées avait échoué à aboutir à un texte de compromis.

PMA : une promesse d’Emmanuel Macron

En quoi le projet de loi ouvre-t-il plus largement le droit à la procréation médicalement assistée ?

« Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée » vont pouvoir accéder à la PMA, indique l’article 1er du projet de loi.

Jusqu’à quel âge les femmes en couple ou seules pourront-elles obtenir une PMA ?

À l’heure actuelle, la prise en charge des actes d’assistance médicale à la procréation est possible, après accord préalable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) jusqu’au 43e anniversaire de la mère, pour au plus six inséminations artificielles et quatre fécondations in vitro.