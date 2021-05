Mais malgré ces avancées en termes d’égalité, le patronyme a la vie dure. Selon les statistiques de l’Insee, sur les 753 383 bébés nés en 2019 en France, 81,4 % portent le nom du père, 6,6 % celui de la mère et 11,7 % le double nom (celui du père suivi de celui de la mère pour 9,1 % et celui de la mère suivi de celui du père pour 2,6 %).

« Porte mon nom »

« Des mamans en couple non marié ne portant pas le même nom que leurs enfants ou des mères séparées ayant fait le choix de mettre le nom du père expliquent devoir prouver en permanence que ce sont elles les mères », indique dans Ouest France , Marine Gatineau Dupré, co-fondatrice du collectif. Elle-même connaît bien ce problème puisqu’elle a deux enfants de pères différents dont elle est séparée et qui ne portent pas son nom.

Une automatisation du double nom mais pas une obligation

Fort d’une pétition ayant recueilli à ce jour plus de 7 500 signatures, le collectif espère voir son combat bientôt aboutir. Un décret pour modifier la loi a été présenté mardi par le député LREM Patrick Vignal au ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. L’idée est « l’automatisation du double nom, et non l’obligation », explique le député interrogé par L’Obs. Les parents pourront toujours donner un nom unique, mais ils devront, dans ce cas, produire une déclaration commune. Une inversion de la situation actuelle qui contribuerait à « améliorer la place de la femme dans la société », estime le député.