Chaque contamination en milieu scolaire a provoqué, en trois mois de chaîne de contaminations, quatre décès. Oui, finalement, l'exécutif a reconnu que l'école est un haut lieux de contamination, en choisissant de les fermer à compter de ce vendredi soir, et pour une durée de trois semaines (quatre semaine pour les collèges et les lycées).

Il semble finalement que le gouvernement en ait trouvé une - ou que l'annonce du 1er avril était un poisson au goût douteux - puisque les assistantes maternelles pourront finalement travailler durant toute la période de fermeture des écoles et crèches. La garde d'enfant à domicile est également autorisée.

Le chômage partiel pour garde d'enfants

Dans un communiqué, envoyé aux rédactions le 1er avril en fin de journée, le ministère précise : "Si le salarié ne peut pas décaler ses congés, qu’il ne dispose pas de mode de garde et qu’il est dans l’incapacité de télétravailler alors, il pourra être placé en activité partielle."

Le chômage partiel, même si on peut télétravailler ?

Si l'on se fie au communiqué du ministère, le bénéfice de l'activité partielle, entièrement financé par l'Etat, semble accordé cette fois plus parcimonieusement. Quid, alors, de la garde des enfants si l'on peut télétravailler ? Peut-on travailler à la maison tout en s'occupant des enfants ? Les parents qui l'ont expérimenté en 2020 en ont le souvenir... et c'est plutôt non, a tranché la ministre du Travail Elisabeth Borne, ce jeudi.