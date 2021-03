Le gouvernement de Jean Castex envisage de mener une réforme du congé parental d’éducation. La ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion, Elisabeth Borne, et le secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des familles, Adrien Taquet, ont annoncé jeudi 4 mars confier une mission portant « sur la conciliation des temps professionnels et familial des parents », à Christel Heydemann, présidente de la société Schneider Electric France, et à Julien Damon, sociologue et conseiller scientifique de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.