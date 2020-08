Le coût de la rentrée scolaire bondit

Cette association agréée de défense des consommateurs explique cette forte hausse par des raisons comportementales et non par l’augmentation des prix. « Les parents soucieux de vouloir ‘‘effacer‘‘ le mauvais souvenir du confinement ont été plus généreux que d’habitude en cédant sur l’achat des fournitures de marque et parfois à l’effigie de personnalités ou clubs célèbres », constate la Confédération syndicale des familles.