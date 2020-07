La liste des documents à fournir à la mairie

Une scolarisation des enfants vivant en bidonvilles facilitée

« Ce texte constitue une avancée qui devrait rendre possible l’inscription à l’école maternelle et primaire d’enfants empêchés d’école par certaines municipalités exigeant des pièces justificatives impossibles à fournirpar les familles vivant en squats, bidonvilles ou hôtels sociaux », ont réagi la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), Unicef France, le Collectif national droits de l’homme Romeurope (CNDH Romeurope) et l’association Aide et Action dans un communiqué commun.