Cette année, les parents estiment devoir débourser en moyenne 481 € par enfant scolarisé, contre 484 € en 2019, selon l’observatoire Approuvé par les familles. En moyenne, ils pensent consacrer 181 € aux activités extra-scolaires, 107 € aux vêtements, 79 € aux fournitures scolaires, 63 € aux équipements sportifs pour l’école, 41 € pour le cartable et enfin 10 € pour les jeux récréatifs. Un budget conséquent qu’il est possible de réduire en suivant ces quelques bons plans.

Bons d’achat contre l’ancien cartable de votre enfant

Depuis plusieurs années, les enseignes de grande distribution organisent, en partenariat avec Le Relais, des opérations « reprise des anciens cartables » contre remise de bons d’achat.

En 2018, 290 000 cartables et sacs à dos ont pu être collectés. 85 % ont été envoyés en Afrique (au Burkina Faso, au Sénégal ou à Madagascar) afin d’équiper les écoliers et vers les boutiques solidaires du Relais. 15 % ont servi de combustible solide de récupération. Aussi, n’hésitez pas à rapporter les sacs à dos en bon état dont vous n’avez plus l’usage, même s’il ne s’agit pas de ceux de votre enfant.

> Chez Carrefour, l’opération se déroule jusqu’au vendredi 31 juillet. En rapportant le cartable ou sac à dos de votre enfant en bon état, vous pourrez obtenir 20 € en bons d’achat : 10 € sur la maroquinerie scolaire et 10 € sur la papeterie et les calculatrices. Les coupons sont valables jusqu’au 31 août 2020 dans les hypermarchés et supermarchés participants. Vous pouvez cumuler les bons de réduction à hauteur de 5 bons par passage en caisse.

> Chez Auchan, l’opération dure également jusqu’au vendredi 31 juillet. En rapportant un ancien cartable ou sac à dos en bon état en hypermarché, supermarché ou auchandrive, vous recevez 20 € en bons d’achat : deux bons de 5 € à valoir dès 25 € d’achat et un bon de 10 € à valoir dès 50 € d’achat sur les trousses, fournitures scolaire (hors librairie), calculatrices, cartables et sacs à dos. Les bons sont valables jusqu’au mardi 11 août et peuvent être utilisés en magasin, AuchanDrive et sur auchan.fr. L’offre est limitée à 5 fois 3 bons de réduction par client et les bons sont cumulables. Il est par exemple possible d’utiliser un bon de 10 € et un bon de 5 €, soit 15 € de réduction pour 75 € d’achats.

> Chez Leclerc, l’opération se déroule jusqu’au dimanche 16 août inclus dans certains magasins. Pour un ancien cartable en bon état rapporté, vous bénéficierez d’un bon d’achat de 10 € utilisable jusqu’au 5 septembre inclus pour tout achat d’un montant minimum de 30 € aux rayons papeterie, calculatrices et maroquinerie scolaire. L’offre est limitée à 3 cartables par foyer. Pour connaître les magasins participants, rendez-vous sur www.e-leclerc.com, cliquez sur l’onglet "Mon magasin", puis vérifiez si le catalogue "L’heure des bons plans a sonné avec E.Leclerc" du 30 juin au 12 juillet 2020, contenant les offres cartables, est bien présent dans le magasin sélectionné.

> Chez les magasins U, l’opération est valable jusqu’au samedi 1er août. Pour un ancien cartable ou sac à dos scolaire rapporté, vous recevez un bon d’achat de 10 € utilisable jusqu’au dimanche 30 août inclus dans le même magasin sur tout le rayon papeterie et maroquinerie scolaire pour un montant minimum de 40 € d’achats. L’offre est limitée à 5 bons par foyer, chaque bon doit être utilisé séparément. Super U s’engage à reverser 1 € à l’association Action contre la faim pour chaque bon utilisé.

Attention, le sac d’école rapporté doit être en bon état afin d’être réutilisable. Il ne doit comporter ni lanières déchirées, ni roues ou fermetures éclairs cassées, ni système de poignée métallique hors service, ni trous « francs », par lesquels pourraient s’échapper les crayons.

Revendez vos cartables et calculatrices

Jusqu’au 6 septembre, Bureau Vallée, le spécialiste de la papeterie et des fournitures de bureau, propose de racheter les cartables, sacs à dos scolaires et calculatrices.

> Cartable ou sac à dos : selon leur état (pas de gros trou, de lanière déchirée, de fermeture éclair cassée…), vous recevrez 4 € en cash ou 8 € en bon d’achat à valoir dans tout le magasin. Ils seront ensuite redistribués par Le Relais en France et en Afrique sub-saharienne (Burkina Faso, Sénégal, Madagascar, etc.) afin de leur donner une seconde vie. L’opération est valable dans les magasins Bureau Vallée de France métropolitaine.

> Calculatrices : Bureau Vallée reprend les calculatrices scientifiques ou graphiques (Casio Fx-92, Texas Instrument TI-Collège plus) contre 5 € maximum en cash. Retrouvez la liste complète des modèles repris en magasin.

A lire aussi : Fournitures scolaires : 5 conseils pour une rentrée écolo

Faites des économies avec les achats groupés de fournitures

Gains de temps et d’argent, les achats groupés de fournitures séduisent de plus en plus de familles. Un peu partout en France, fédérations et associations de parents d’élèves comme la FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves) et la PEEP (Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public) proposent ce dispositif. Renseignez-vous auprès de l’établissement scolaire de votre enfant.

Un cartable rempli en quelques clics

Et pourquoi ne pas effectuer les courses de rentrée directement sur Internet ? Lancé en 2010, Rentreediscount.com est le site numéro un du secteur. Cartables, trousses, classeurs, cahiers, stylos… vous y trouverez tout le matériel scolaire à bas prix. Attention, la livraison n’est gratuite qu’à partir de 59 € d’achats. Le site vous propose d’effectuer vos achats en un seul clic en téléchargeant la liste des fournitures scolaires de votre enfant. Il est bien sûr possible d’y apporter des modifications en ajoutant ou supprimant des articles.

De son côté, le site Scoleo, une entreprise qui rassemble des parents d’élèves, offre le même service à condition l’établissement de votre enfant soit partenaire. Les fournitures scolaires sont envoyées à votre domicile. La plateforme garantit des produits de qualité et vendus au tarif des grandes surfaces.

De même, sur ma-rentree-scolaire.fr, vous trouverez des packs de fournitures préconçus pour le primaire, le collège ou le lycée à des prix intéressants. Ici, les frais d’envoi sont gratuits à partir de 69 € d’achats.

A lire aussi : Rentrée scolaire 2020 : le protocole sanitaire continuera à s’appliquer

Achetez des fournitures d’occasion

Enfin, pensez aux fournitures de seconde main ! Classeur, cartable, calculatrice… Il est possible de trouver de nombreux articles à petits prix sur les sites de vente en ligne comme Leboncoin, Rakuten ou Ebay. Pour les manuels scolaires, tournez-vous vers le site Getboox.