Ecole à la maison : ce qui va changer

Des motifs précis peuvent justifier une dérogation

L’Etat peut convoquer à un entretien l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant. L’objectif de cet entretien est d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.