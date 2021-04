« De plus en plus de parents nous disent la difficulté de leur quotidien », constate le secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et des familles, Adrien Taquet. En février, plus de 2 millions de personnes recouraient en France à l’aide alimentaire, dont la moitié depuis moins d’un an. Parmi elles, 17 % ont à leur charge un enfant de moins de 3 ans. Selon une étude de la fondation Break Poverty réalisée en mars, plus d’un parent défavorisé sur trois déclarent devoir restreindre la quantité de petits pots qu’ils donnent à leurs enfants pour des raisons financières ou diluer le lait infantile au-delà des normes pour faire durer les boîtes plus longtemps. Or, ces rationnements peuvent provoquer « un stress démultiplié, avec des conséquences sur la construction neuro-développementale, émotionnelle, affective, cognitive et relationnelle du bébé », souligne l'entourage du secrétaire d'État Adrien Taquet.