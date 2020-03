Qui peut se rendre aux obsèques d’un proche ?

« L’organisation des cérémonies funéraires demeure possible mais dans la stricte limite du cercle des intimes. Seuls les membres proches de la famille (20 personnes au maximum) ainsi que les desservants de rites funéraires peuvent être présents », indique le gouvernement sur la page d’information consacrée au coronavirus. Et cela, quelle que soit la cause du décès.

Dans un communiqué, le Conseil français du culte musulman invite toutefois « les familles et le personnel funéraire à se rapprocher de la préfecture avant chaque inhumation pour vérifier que des consignes plus strictes n’ont pas été édictées dans la localité concernée en raison de l’évolution de la pandémie de coronavirus à l’échelle de chaque département ». Certaines préfectures limitent en effet à 5 le nombre de personnes présentes.

Le libre choix des obsèques est-il toujours possible ?

Oui, le libre choix des obsèques (inhumation ou crémation) est possible à condition de respecter les dernières volontés du défunt. Un décret publié le 28 mars au Journal officiel rallonge temporairement le délai d’inhumation et de crémation à 21 jours maximum, au lieu de six habituellement. Le préfet peut porter ce délai à plus de 21 jours.

Dans les églises, il n’y a pas de messe mais une simple « célébration » et les proches doivent se répartir dans l’ensemble de l’église. Pour des raisons sanitaires, il n’y a plus de registre de condoléances et il n’est pas possible de toucher le cercueil. Selon Notre Temps, les crémations se déroulent à huis clos, seuls cinq membres de la famille sont autorisés à entrer. Les inhumations dans les cimetières se font en nombre restreint (10 personnes maximum sont autorisées à entrer).

Les gestes barrières doivent-ils être respectés ?

Oui, même dans ces circonstances, les gestes barrières doivent être respectés. Vous devez respecter une distance de sécurité d’au moins un mètre et les embrassades sont proscrites.

Quelle case faut-il cocher sur l’attestation sur l’honneur de déplacement dérogatoire ?

Vous devez vous munir de l’attestation sur l’honneur de déplacement dérogatoire et cochez la case « motifs familiaux impérieux ». Vous pouvez la télécharger et l’imprimer depuis le site du ministère de l’Intérieur ou bien la rédiger sur papier libre.

Qu’est-il prévu dans le cas d’un décès suite au coronavirus ?

Dans un avis rendu le 24 mars, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) indique que le corps du défunt infecté par le Covid-19 ne nécessite pas de « mise en bière immédiate en cercueil simple » (dans les 24 heures au maximum après le décès). Elle se fait dans les délais habituels avec l’autorisation de fermeture de cercueil délivrée par le maire du lieu de fermeture du cercueil.

Les proches peuvent voir le visage de la personne décédée dans la chambre hospitalière, mortuaire ou funéraire. « Si le risque infectieux ne disparaît pas immédiatement avec le décès, […] les voies de transmission sont réduites, et en particulier la voie respiratoire, qui constitue le mode de transmission du SARS-CoV-2 », explique le HSCP. Les proches doivent néanmoins garder une distance de sécurité et aucun contact physique n’est autorisé.

« Tout acte de thanatopraxie est interdit » mais tous les soins classiques post-mortem peuvent être réalisés. La toilette rituelle du corps par les personnes désignées par les proches est possible qui doivent être équipées des précautions adaptées (lunettes, masque chirurgical, tablier anti-projections, gants à usage unique). Les proches ont la possibilité de voir le visage de la personne décédée avant la fermeture définitive du cercueil.