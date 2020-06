Colonie apprenante : comment inscrire votre enfant ?

Les inscriptions aux « colonies apprenantes » sont ouvertes. Proposées dans le cadre du programme « Vacances apprenantes » initié par le ministère de l’Education nationale, elles se dérouleront en France du 4 juillet au 31 août.

Labellisés par l’Etat, ces séjours de cinq jours ouvrés minimum associent activités ludiques et pédagogiques autour de la culture, du sport, de la science, du numérique, des langues étrangères et du développement durable. Chaque séjour doit proposer une thématique dominante.

Afin de garantir la sécurité des enfants dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, les mesures d’hygiène et de protection sont renforcées. Elles concernent aussi bien le transport, la pratique des activités et les lieux de vie (chambre, cuisine, etc.).

A qui s’adressent les colonies apprenantes ?

L’opération s’adresse, en priorité, aux enfants et adolescents (3 à 17 ans) :

domiciliés dans les quartiers prioritaires « politique de la ville » ou en zones rurales ;

issus de familles isolées ou monoparentales ou en situation économique précaire ;

en situation de handicap ;

dont les parents sont des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ;

issus de familles ne disposant pas de connexion internet suffisante pour l'enseignement à distance ;

mineurs accompagnés par la protection de l'enfance.

Le séjour de 250 000 enfants et adolescents sera pris en charge. Une aide de l’Etat pouvant atteindre 80 % du coût du séjour (plafonnée à 400 € par semaine par mineur) sera versée aux collectivités locales partenaires de l’opération. Les 20 % restants sont pris en charge par les collectivités organisatrices, avec possibilité d’une participation symbolique des familles.

Ces colonies sont aussi ouvertes à toutes les familles qui souhaitent y inscrire leurs enfants. Selon leur situation, elles peuvent éventuellement bénéficier d’aides : bons vacances de la Caisse d’allocations familiales (CAF), aides de la collectivité, chèques-vacances.

L’inscription est réalisée :

soit par la collectivité partenaire si votre enfant fait partie des publics prioritaires. Vous devez prendre contact avec le service jeunesse de votre commune pour vous informer des conditions de prises en charge ;

soit directement par vous via la plateforme coloniesapprenantes.gouv.fr.

Pour cela, vous devez sélectionner la colo apprenante à l’aide de la géolocalisation et/ou de la thématique qui vous intéresse et cliquer sur le lien de contact indiqué. Plus de 2 800 colonies sont proposées à ce jour.