Chaque année, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôle la sécurité des articles de puériculture destinés aux enfants de moins de 4 ans. Au cours de l’année 2019, l’autorité a contrôlé les chaises hautes, sièges de table, cale-bébés et trotteurs auprès de 261 professionnels, magasins physiques et sites internet confondus, et relevé un taux d’anomalie de 14 %.