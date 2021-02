Cantines scolaires : des mesures pour favoriser la fourniture de repas bio

Cette mesure va-t-elle démentir le défunt chanteur Carlos qui décrivait la piètre qualité de la nourriture servie au réfectoire tout en affirmant dans une chanson : « Je préfère manger à la cantine » ? Les cantines scolaires de nombreuses communes rurales vont avoir davantage de moyens, pour notamment fournir de la nourriture bio aux élèves, en application d’un décret du 6 février, paru le lendemain au Journal officiel. Le gouvernement de Jean Castex a pris le texte en application de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable et accessible à tous.