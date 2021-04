Le brevet des collèges restera en présentiel

« Le brevet des collèges est maintenu en tant que tel », a annoncé le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer. Les épreuves auront donc lieu en présentiel, les 28 et 29 juin. Des sessions de rattrapage sont prévues les 13 et 14 septembre.

Seules deux épreuves du bac sont maintenues

Les matières annulées sont l’histoire-géographie et les langues vivantes, l’enseignement de spécialité suivi uniquement en première pour l’enseignement général, l’enseignement scientifique et les mathématiques pour la voie technologique.

BTS : un rattrapage et un dispositif de « coaching personnalisé »

Le contrôle terminal des élèves de BTS doit se dérouler également en présentiel en mai, a confirmé le ministre de l’Education nationale. De nombreux élèves de BTS sont inquiets et réclament que leur diplôme soit validé en contrôle continu : en effet, certains ont pu assister au cours à temps plein ou à mi-temps, d’autres ne les ont suivis qu’à distance… Pour ceux qui s’estiment mal préparés en raison de la crise sanitaire, Jean-Michel Blanquer a promis d’en tenir compte, et a annoncé qu’il y aurait une session de rattrapage début juillet, sous forme d’oraux. Pour s’y préparer, les élèves pourront alors bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

A l’université, des partiels maintenus mais pas toujours en présentiel

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, prévoit un retour sur les bancs des universités à 50 % d’ici mi ou fin mai, en fonction de la retombée du pic épidémique, avec un objectif d’une rentrée en présentiel pour tous en septembre. Les examens prévus jusqu’au 2 mai ont été annulés ou reportés, mais devraient pourvoir reprendre dès le 3 mai « selon les modalités de contrôle des connaissances qui ont été validées par les établissements : en présentiel, à distance ou via la remise d’un rapport. Sur la session du premier semestre, 30 à 40 % des examens ont eu lieu en présentiel. Ils seront un peu plus nombreux au second semestre », a ainsi expliqué Frédérique Vidal à nos confrères de 20 Minutes.

Les concours des grandes écoles majoritairement maintenus

Sauf pour les concours qui avaient anticipé et annoncé l’annulation des écrits (Puissance Alpha par exemple), les autres concours d’entrée aux grandes écoles, post-bac ou post-prépas sont maintenus. Les épreuves écrites se déroulent depuis la mi-avril dans les centres d’examens, avec des mesures drastiques à respecter : masques FFP2 ou chirurgicaux, gel personnel, aération des locaux… Les oraux seront, selon les banques de concours et les écoles, passés en visio ou en présentiel. « En revanche, il n’y aura pas de session de rattrapage, même pour les élèves malades ou cas contacts : on ne comptera pas l’année où ils n’ont pas pu se présenter pour des raisons médicales, afin de leur permettre de repasser le concours. Mais il n’est pas possible de créer une autre session pour les écrits car cela entraînerait une rupture d’égalité entre les candidats », a expliqué la ministre.