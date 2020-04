Baccalauréat et brevet 2020 : les épreuves seront validées en contrôle continu

En raison de l’épidémie de coronavirus et du confinement, « il n’est pas possible que les élèves passent le bac et le brevet dans les mêmes conditions que les années précédentes », a expliqué le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer ce vendredi lors d’une conférence de presse. « Nous sommes en pleine incertitude. Le retour à l’école au mois de mai n’est qu’une hypothèse. Et même si c’était le cas, les élèves auraient été privés de cinq semaines normales de cours ».

Dans ces conditions, le baccalauréat général, technologique et professionnel, le brevet des collèges ainsi que les BEP, CAP et BTS seront validés en contrôle continu. « Cette solution est à mes yeux la plus simple et la plus juste dans ces temps difficiles. Elle permet un retour à l'école dans un climat serein, essentiel à l'apprentissage », a déclaré le ministre.

Brevet des collèges : 100 % contrôle continu

L’obtention du brevet sera conditionnée par la moyenne des notes obtenues pendant les trois trimestres. Celles obtenues pendant la période de confinement ne seront pas prises en compte. Les élèves de troisième auront cours jusqu’au 4 juillet et l’assiduité fera partie des critères d’obtention du brevet.

Les épreuves du baccalauréat général, technologique et professionnel seront validées par les notes obtenues durant les trois trimestres de terminale. Comme pour le brevet, les notes obtenues pendant la période de confinement ne seront pas prises en compte.

Seul l’oral de français est maintenu pour les élèves de première. Il se tiendra « à la fin du mois de juin, ou début juillet, sauf si les conditions sanitaires ne le permettent pas dans l’intervalle », a précisé le ministre de l’Education nationale. L’épreuve écrite du bac de français correspondra à la moyenne des notes obtenues tout au long de l’année, en dehors de la période de confinement.

Pour les filières technologiques, l’histoire-géographie, les langues vivantes et les mathématiques ne feront pas l’objet d’une évaluation telle qu’elle était prévue. La moyenne retenue « sera l’addition de la note obtenue aux épreuves communes passées cette année, qu’on appelle E3C1, et celles qui seront passées en terminale, E3C3 », a précisé Jean-Michel Blanquer.

A lire aussi : Non, les vacances scolaires d'été ne sont pas décalées au 31 juillet

Des rattrapages dans les « conditions habituelles »

Les candidats ayant obtenu entre 8 et 10 sur 20 pourront passer les oraux de rattrapage dans les « conditions habituelles, au début du mois de juillet ». Ceux qui auront eu en dessous de 8 pourront bénéficier, « sur décision du jury d’examen, de participer à la session de septembre ». Cette décision sera basée sur les critères d’assiduité et de motivation. La session de septembre sera ouverte aux candidats libres.