Maintien des épreuves terminales de juin

Pour les élèves de première, l’épreuve écrite de français demeure inchangée et se tiendra le 17 juin. Quant à l’oral de français, il se déroulera entre le 21 juin et le 2 juillet et le nombre de texte à présenter sera ramené au minimum à 14 dans la voie générale (au moins 3 extraits des œuvres intégrales au programme par objet d’étude) et à 7 dans la voie technologique : au moins 2 textes extraits d’une œuvre et un texte pour le parcours dans le cadre de l’objet d’étude « Littérature d’idées », auquel est directement corrélé l’exercice de contraction et d’essai ; et au moins 1 texte (issu de l’œuvre choisie ou du parcours) pour chacun des trois autres objets d’étude.