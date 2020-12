A l’obtention de leur baccalauréat, les bacheliers des voies générales et technologiques se verront désormais délivrer une attestation de compétences en langues vivantes étrangères et régionales pour les langues vivantes LVA et LVB. Elle sera délivrée en même temps que le diplôme. C’est ce que prévoient un décret et un arrêté publiés le 5 novembre dernier au Journal officiel.