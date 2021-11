A deux semaines de la rentrée scolaire, c’est un coup de pouce financier attendu par de nombreuses familles. Après Mayotte et La Réunion le 3 août dernier, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) a commencé à être versée depuis le 17 août en métropole et dans les autres DOM (Martinique, Guadeloupe, Guyane). En tout, environ 3,2 millions de familles modestes et 5,6 millions d’enfants devraient en bénéficier cette année.

Pour y avoir droit, les ressources du foyer ne doivent pas dépasser un plafond. Pour l’année 2021, c’est le revenu net catégoriel de 2019 qui sert de référence. Il est indiqué sur l’avis d’imposition et correspond aux revenus (salaires, revenus fonciers et mobiliers, bénéfices agricoles, etc.) diminués des charges (pensions alimentaires, frais d’accueil des personnes âgées, etc.) et abattements fiscaux (personne invalide, personne âgée de plus de 65 ans, etc.).