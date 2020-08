Allocation de rentrée scolaire, bourses, fonds social... toutes les aides pour la rentrée

Les aides financières à l’école élémentaire

Votre enfant a entre 6 et 10 ans ? Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de l’allocation de rentrée scolaire (ARS). Versée directement par les caisses d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA), cette aide s’élève à 469,95 € par enfant pour la rentrée scolaire 2020.

Par enfant en plus

Dans le cas où vous dépassez de peu ces plafonds, il est quand même possible de percevoir une ARS diminuée, appelée l’ARS différentielle .

Si vous êtes déjà allocataire, vous n’avez aucune démarche à accomplir pour la percevoir. Elle vous sera versée directement par la CAF ou la MSA à partir du mardi 18 août. Si vous n’êtes pas encore allocataire, vous devez télécharger un formulaire de demande sur le site caf.fr , l’imprimer et le renvoyer rempli à votre CAF avec les pièces justificatives indiquées dans le document. Si vous dépendez de la MSA, la déclaration de situation et de ressources peut être effectuée directement depuis « Mon espace privé » sur le site msa.fr .

Certains conseils départementaux accordent une bourse de fréquentation scolaire aux familles de condition modeste qui doivent scolariser leur enfant dans une école élémentaire située à plus de 3 km de leur domicile, en qualité de pensionnaire ou demi-pensionnaire. D’un département à l’autre, les conditions d’attribution peuvent varier. Dans tous les cas, les parents qui souhaitent la percevoir doivent en faire la demande dès la rentrée scolaire et la renouveler chaque année. Le dossier est remis par le directeur de l’école.

Les aides financières au collège

Le montant versé dépend des ressources annuelles perçues en 2019 (montant inscrit dans votre avis d’imposition ou de non-imposition 2020) et du nombre d’enfants à charge du foyer :

8 ou plus

La demande de bourse de collège s’effectue entre le 1er septembre et le 15 octobre :

Le délai d’envoi de la demande est repoussé au 31 octobre si votre enfant est inscrit au Cned et s’effectue à l’aide d’un formulaire .

Cette aide est destinée aux familles ayant des difficultés pour faire face aux dépenses de scolarité et de vie scolaire de leur enfant (transport, sorties scolaires, fournitures et manuels scolaire, équipement sportif, frais de demi-pension ou d’internat, etc.). Son attribution relève du chef d’établissement après avis de la commission. Il n’est pas nécessaire d’être boursier pour en bénéficier. L’aide prend la forme d’une somme d’argent ou d’une prestation en nature. Renseignez-vous auprès du secrétariat du collège fréquenté par votre enfant.