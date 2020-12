Adoption : que prévoit de changer la proposition de loi  ?

La proposition de loi sous les critiques de la droite et d’associations

Des élus de droite voient dans l’ouverture de l’adoption aux couples non mariés un danger. « Le mariage est une union stable » et constitue le « cadre le plus protecteur », estime le député Les Républicains (LR) Xavier Breton, secrétaire de la Commission des lois, cité par l’Agence France-Presse (AFP). Pour l’association La Manif pour tous, qui avait milité vainement contre l’ouverture du mariage aux couples homosexuels sous le quinquennat de François Hollande (2012-2017), le texte est « une proposition de loi dangereuse, examinée de manière précipitée », rapporte l’AFP. « Au lieu de démultiplier les candidats à l’adoption, on devrait donner la possibilité à l’enfant d’être adopté par un couple marié le plus stable possible », estime La Manif pour tous, citée par Le Figaro.

La fédération d’associations EFA (Enfance et familles d’adoption) considère sur son site que la proposition de loi « semble plus orientée vers les désirs des adultes que vers l’intérêt des enfants », sur la foi « du caractère surprenant de certains amendements adoptés par la commission » des Lois. La structure s’est associée à la rédaction d’un « livre blanc » par des « juristes » et des « acteurs de l’adoption ». D’après ce document, l’article 13 supprimant le consentement à l’adoption des parents biologiques « est celui qui soulève le plus de difficultés ». « C’est également celui qui pourrait être non-constitutionnel et non-conventionnel au regard de l’article 8 » de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques, sur le « droit au respect de la vie privée et familiale ». La Cour européenne des droits de l’homme garantit la mise en œuvre de ce texte.