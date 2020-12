A une semaine de Noël, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a dévoilé les résultats des contrôles réalisés en 2019 pour vérifier la solidité et la conformité des jouets commercialisés en France.

Certaines des anomalies relevées ne présentent pas de risque réel pour les enfants puisqu’il s’agit de manquements en matière d’informations de sécurité. Les plus fréquents sont l’absence du marquage obligatoire CE, l’utilisation abusive de l’avertissement de restriction d’âge 0/3 ans sur des jouets destinés à des enfants plus âgés ou encore la non-utilisation de la langue française pour les avertissements de sécurité, les modes d’emploi ou notices d’instruction.

16 % de jouets dangereux

Mais les contrôles ont aussi mis en évidence un certain nombre de dangers pour la sécurité des enfants. Sur 760 jouets analysés par le Service commun des laboratoires (Laboratoires de Lille et de Marseille), 16 % ont été déclarés non conformes et dangereux et ont fait l’objet de mesures de retrait/rappel.