Avec l’interdiction progressive de la vaisselle jetable en plastique amorcée en 2020, les pailles, assiettes, gobelets et couverts en feuilles de palmier, fibres de canne à sucre ou de blé, papier ou carton ont pris place dans les rayons des supermarchés. Mais ces alternatives végétales, présentées comme « biodégradables », « eco-friendly » ou « 100 % naturel », ne seraient pas sans danger pour l’environnement et la santé, comme le montre l’UFC-Que choisir dans une étude publiée mercredi 19 mai.

Des polluants potentiellement cancérogènes et toxiques dans 66 % des produits

Les résultats sont inquiétants. 66 % des échantillons testés contiennent des composés perfluorés au-delà des recommandations. « Alors que la norme pour l’aptitude au compostage industriel est fixée à 100 mg de substances perfluorées par kg au maximum, les assiettes en canne à sucre testées en contiennent entre 5 et 28 fois plus », déplore l’UFC-Que Choisir. Or, ces substances, utilisées pour rendre la vaisselle plus résistante à l’eau et aux graisses, sont des « polluants extrêmement persistants » qui peuvent se retrouver dans les sols et polluer l'environnement de manière prolongée.