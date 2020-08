Restriction d’eau : votre département est-il concerné ?

Juillet 2020 devrait « être le mois de juillet le plus sec depuis 1959 », selon Météo France. « Du 1er au 28 juillet 2020, les précipitations en moyenne sur la France n'atteignent que 28 % des valeurs normales pour cette période », précise le site de Météo France. Ce manque de pluie touche plus particulièrement les régions du Sud-Ouest à la vallée de la Loire et au Nord-Est. Conséquence : les sols sont asséchés. Face à cette situation, des mesures de restriction d’eau, plus ou moins contraignantes, ont été prises par arrêté préfectoral dans 73 départements métropolitains (au-delà du niveau de vigilance), selon un décompte daté du 4 août.