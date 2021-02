Jusqu’à maintenant, les ménages, souhaitant bénéficier d’aides financières de l’Etat pour réaliser ce type de travaux (Ma Prime Rénov’, l’éco-prêt à taux zéro, les certificats d’économies d’énergie, les aides de l’Agence nationale de l’habitat), devaient faire appel à une entreprise ayant le label RGE. Mais la procédure de labellisation étant à la fois contraignante et coûteuse, de nombreux artisans et petites entreprises en sont exclus. Parmi les 500 000 entreprises du bâtiment, seuls environ 58 000 étaient engagées dans la démarche volontaire de qualification RGE en 2020 (chiffres de l’Ademe). Aussi, pour faciliter les rénovations de logements, l’Etat a décidé d’assouplir, à titre expérimental, les règles.

Contrôle systématique des chantiers

Pour éviter les risques de fraude et protéger les particuliers, le dispositif sera encadré. Pour chaque chantier, le professionnel devra obtenir une qualification auprès de l’un des trois organismes qui accordent la certification RGE : Qualibat, Qualit’ENR ou Qualifelec. Ces derniers vérifieront, en amont des travaux, la recevabilité des dossiers. Ces derniers devront contenir un devis avec clause suspensive ainsi que diverses pièces permettant de justifier la régularité de la situation administrative et fiscale de l’entreprise et le respect des critères de l’expérimentation. L’entreprise doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers depuis au moins 2 ans, être en ordre concernant le paiement des cotisations sociales, des impôts et des taxes, ne pas être en état de liquidation judiciaire ou de cessation d’activité, détenir une assurance valide pour le chantier et ne pas sous-traiter les travaux.